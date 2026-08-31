"Аэрофлот" предложит дегустационный сет на рейсах в Владивосток

Авиакомпания "Аэрофлот" до 5 сентября предложит пассажирам рейсов Москва - Владивосток специальный сет из российских сыров и вин, подготовленный к Восточному экономическому форуму.
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