Театр абсурда
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Театр абсурда

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О взаимосвязи катастроф и крепости государства

О взаимосвязи катастроф и крепости государства

Уважаемые друзья, помните, в самом начале спецоперации многие западные и российские либеральные деятели высказывали всевозможные опасения на тему того, что Россия обречена развалиться и вообще нежизнеспособна в сложившихся условиях? Разумеется, все это оказалось лишь бессмысленными страшилками, поскольку Россия продемонстрировала феноменальную устойчивость как в политическом, так и в экономическом плане.

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