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Постпред США при НАТО признал низкий уровень угрозы со стороны России

Постпред США при НАТО признал низкий уровень угрозы со стороны России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в краткосрочной перспективе угроза Североатлантическому альянсу со стороны России остаётся на низком уровне.

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