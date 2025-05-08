Трамп признал вклад СССР, но приписал победу над фашизмом США

Дональд Трамп в преддверии Дня Победы сделал заявление о роли разных стран во Второй мировой войне. Американский президент отметил огромные жертвы Советского Союза и его значительный вклад в разгром нацизма.
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