Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Ну, тут как в том анекдоте - дура, не дура, а свои три рубля в день имею.Песков ответил на...
  • Олег Меренков
    А кто такой этот трамп..-торгаш не более как и вся америка..Песков ответил на...
  • Артур Будаев
    Трамп же сам говорил, что после конфликта, вооружит окраину до зубов. Это - бизнес-план Трампа. Ничего личного. Тольк...Песков ответил на...

Трамп признал вклад СССР, но приписал победу над фашизмом США

Трамп признал вклад СССР, но приписал победу над фашизмом США

Дональд Трамп в преддверии Дня Победы сделал заявление о роли разных стран во Второй мировой войне. Американский президент отметил огромные жертвы Советского Союза и его значительный вклад в разгром нацизма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Трамп совсем больной стал. Погугли в интернете, если забыл. Как сша помогали гитлеру, зарабатывая на войне. Книжки почитай своих историков. Не можешь читать, найми кого-нибудь.
Ответить
10 час.
наверх