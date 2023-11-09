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За взятку таможеннику в две тысячи рублей "Алёна" из Уторгоши заплатит полмиллиона

За взятку таможеннику в две тысячи рублей "Алёна" из Уторгоши заплатит полмиллиона

Старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева сообщила, что ООО "Алёна" из Уторгоши Шимского района оштрафована на 500 тысяч рублей за совершение коррупционного правонарушения.

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