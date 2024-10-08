Как Киев "отмечал" день рождения Путина? Столица в огне. Уничтожены курские резервы. Над областями километровые столбы огня

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Царьград

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О том, что противник планирует атаковать Россию 7 октября, неоднократно писали различные мониторинговые каналы и военные эксперты.

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Комментарии
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евгений черкашин
Украина самоуничтожается.
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19 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Дай Бог , чтобы ежедневно! Правильно пишут:&quot;Хватит в джентельменство играть!&quot; Хватит жертвовать жизнями наших ребят-героев! Пора зачистить этот серпентарий!
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Все &quot; такое ненавистное совковое&quot; уничтожить,пусть живут в глиняных мазанках и толчком на огороде!
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18 час.

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