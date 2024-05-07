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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» сыграет в финале ЛЧ. До турнира на титул дортмундцев давали 45.00

«Боруссия» прошла «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Клуб из Дортмунда вышел в финал турнира. До плей-офф поставить на это можно было за 13.

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