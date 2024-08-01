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Несекретные материалы

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  • Юрий анин
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«Разделяй и властвуй»: визит Мелони в Китай показал, что Пекину срочно нужны друзья в ЕС

«Разделяй и властвуй»: визит Мелони в Китай показал, что Пекину срочно нужны друзья в ЕС

Пекин удачно использует свою дипломатию для достижения нескольких стратегических целей. С одной стороны, Китай движется к торговой войне с Евросоюзом, а с другой, правительство Поднебесной эффективно играет на трансатлантических разногласиях западных союзников.

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