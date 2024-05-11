«Архинадежный расстрел»: кто на самом деле приказал казнить Колчака

Историки спорят: был ли причастен Ленин к расстрелу плененного Верховного правителя России. Рассекреченные и опубликованные документы свидетельствуют: Ильич считал «архиважной» тему заточения адмирала Колчака и хотел использовать ее в интересах нарождающейся советской власти по максимуму.