«Архинадежный расстрел»: кто на самом деле приказал казнить Колчака

Историки спорят: был ли причастен Ленин к расстрелу плененного Верховного правителя России. Рассекреченные и опубликованные документы свидетельствуют: Ильич считал «архиважной» тему заточения адмирала Колчака и хотел использовать ее в интересах нарождающейся советской власти по максимуму.
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