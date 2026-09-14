Западный Берег и Газа: один человек погиб и несколько других получили ранения после того, как ранее в тот же день израильский беспилотник нанес удар по палатке, укрывающей перемещенных лиц, в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, сектор Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым