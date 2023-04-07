Вулкан Безымянный на Камчатке выкинул пепел на высоту до 3800 метров

Вулкан Безымянный совершил пепловый выброс на высоту до 3800 метров.Главное управление МЧС Камчатки со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщает, что инцидент зарегистрировали утром в четверг, 6 апреля.