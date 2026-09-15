Кравцов заявил о синхронизации ЕГЭ со школьной программой

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) полностью соответствуют единым программам, по которым учатся школьники.
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