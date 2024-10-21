В «Амуре» объяснили плохую форму американца Гальченюка

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило заявил, что американский форвард Алекс Гальченюк из-за проблем с паспортом прибыл в расположение команды лишь за неделю до старта регулярного чемпионата КХЛ, это сказалось на игре нападающего.