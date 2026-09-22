Nikkei Asia: Число новых месторождений нефти упало до минимума

Обнаружение новых месторождений нефти и газа достигло 40-летнего минимума. В 2020 году обнаружено всего 19 значимых месторождений.
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