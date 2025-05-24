Поздравление Председателя СК России со 100-летним юбилеем "Комсомольской правды"

В 2025 году «Комсомольская правда» отмечает свой вековой юбилей. Столь значимое событие – яркое свидетельство того, что за годы своего существования, пройдя через исторические эпохи развития государства, разделяя с народом выпавшие на его долю испытания, повествуя о величайших его победах и достижениях, «Комсомольская правда» сохранила доверие своего читателя, осталась важной, актуальной и востребованной составляющей отечественного медиапространства.