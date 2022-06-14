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Шестерых школьников выгнали с экзаменов за шпаргалки и телефоны

Некоторые учащиеся пронесли с собой на экзамены запрещенные предметы — гаджеты и шпаргалки Двух учащихся, которые писали ЕГЭ, и еще четверых школьников, которые сдавали ОГЭ, удалили из экзаменационных аудиторий в Карелии за шпаргалки и телефоны.

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