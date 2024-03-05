«Голливуд в тайге»: вышел российский сериал «Камера Мотор»

В онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале ТНТ 4 марта стартовал сериал «Камера Мотор». Режиссёром комедийного проекта выступил Саша Абдуллаев, а роли исполнили Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Софья Сокур и другие.