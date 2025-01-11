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Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета

Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета

Политнавигатор В катастрофе, которая привела к крушению азербайджанского самолета в Казахстане, может быть косвенно виновен и сам Азербайджан.

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