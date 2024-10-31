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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´.

29.10.2024 в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´ на прогулке-наблюдении ´Осень - рыжая подружка´ ребята любовались золотом листопада и солнца, посещение всеми любимого ДРЦ ´Нэмо´ также никого не оставило равнодушным .

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