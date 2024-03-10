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Умар Нурмагомедов заявил, что в августе он может подраться с Петром Яном

Умар Нурмагомедов заявил, что в августе он может подраться с Петром Яном

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях поздравил своего соотечественника Петра Яна с победой над китайцем Сонгом Ядонгом, а также заявил, что может в августе встретиться с Яном в октагоне.

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