Умар Нурмагомедов заявил, что в августе он может подраться с Петром Яном

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях поздравил своего соотечественника Петра Яна с победой над китайцем Сонгом Ядонгом, а также заявил, что может в августе встретиться с Яном в октагоне.
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