Умар Нурмагомедов заявил, что в августе он может подраться с Петром Яном

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях поздравил своего соотечественника Петра Яна с победой над китайцем Сонгом Ядонгом, а также заявил, что может в августе встретиться с Яном в октагоне.