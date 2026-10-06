Пирс Морган поддержал Роналду в конфликте с тренером сборной

Журналист Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду в конфликте с тренером. Роналду подтвердил свой отъезд из команды после того, как наставник заявил о его возможном пропуске матча с Данией.
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