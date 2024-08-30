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В регионах России апробируют новую модель ЕГЭ по математике

В регионах России апробируют новую модель ЕГЭ по математике

В российских регионах апробируют новую модель Единого государственного экзамена по математике. Об этом рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

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