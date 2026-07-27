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Мировое обозрение

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Лукашенко удивил прогрессивным предложением из-за отказа женщин «рожать по 9 детей»

Лукашенко удивил прогрессивным предложением из-за отказа женщин «рожать по 9 детей»

Нехватка рук в поле — это уже не просто статистика, а прямая угроза продовольственной безопасности. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой озвучил диагноз, который давно витал в воздухе: людей нет и в ближайшее время не будет.

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