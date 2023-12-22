В конце декабря в Митине откроется  филиал усадьбы Деда Мороза

В конце декабря в Москве впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза: «Снежная королева» в Измайловском парке — комплекс, созданный по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, «Морозко» в ландшафтном парке «Митино» — мини-усадьба, созданная по мотивам одноименной русской народной сказки (известной в изложении Алексея Толстого), и «Простоквашино» в парке Олимпийской Деревни — сказочная деревня, созданная по мотивам одноименного мультсериала.