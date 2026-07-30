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Царьград

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Врачи успешно удалили крупную опухоль у девочки из Калининграда

Врачи успешно удалили крупную опухоль у девочки из Калининграда

В Московской области врачи центра имени Л. М. Рошаля успешно удалили у девочки из Калининграда доброкачественное новообразование вилочковой железы, которое занимало половину её грудной клетки, смещая сердце и сдавливая легкое и бронхи.

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