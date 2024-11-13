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Драго Боснич: Америка цинично надругалась над Европой, торгуя с Россией всем, чем ей надо

Драго Боснич: Америка цинично надругалась над Европой, торгуя с Россией всем, чем ей надо

  США снова освобождают банки РФ от санкций для покупки себе жизненно важных товаров Когда Россия наконец начала стратегическое контрнаступление против агрессии НАТО в Европе, коллективный Запад во главе с США поклялся «изолировать» ее и «вывести из строя» российскую экономику.

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