США снова освобождают банки РФ от санкций для покупки себе жизненно важных товаров Когда Россия наконец начала стратегическое контрнаступление против агрессии НАТО в Европе, коллективный Запад во главе с США поклялся «изолировать» ее и «вывести из строя» российскую экономику.
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