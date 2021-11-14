Виробництво грінок в Україні активно зростає

Ринок хлібної продукції, зокрема виробництво грінок в Україні, інтенсивно розвивається. Українські підприємства, які працюють в цьому сегменті промисловості, намагаються не тільки задовольнити попит, а й порадувати покупців смачними новинками.
Ринок хлібної продукції, зокрема виробництво грінок в Україні, інтенсивно розвивається. Українські підприємства, які працюють в цьому сегменті промисловості, намагаються не тільки задовольнити попит, а й порадувати покупців смачними новинками.
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