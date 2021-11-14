RusNewsToday24

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Какой дурак будет инвестировать таких придурков? 😇😇😇Экс-глава МИД Укр...
  • Валентина Литвяк
    Каким образом? Напустить нам негров?Путин заявил о го...
  • Ваша Светлость
    Ай-да Путин, ай-да... Вот это подарочек туркам - будет чем армянов бомбить в Карабахе и окрестностях...Россия и Турция в...

Виробництво грінок в Україні активно зростає

Ринок хлібної продукції, зокрема виробництво грінок в Україні, інтенсивно розвивається. Українські підприємства, які працюють в цьому сегменті промисловості, намагаються не тільки задовольнити попит, а й порадувати покупців смачними новинками.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх