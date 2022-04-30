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Лучше позвать Нагиева: бытует мнение, что Цискаридзе «угробит» труды Галкина и понизит рейтинги передачи «Сегодня вечером» донельзя

Лучше позвать Нагиева: бытует мнение, что Цискаридзе «угробит» труды Галкина и понизит рейтинги передачи «Сегодня вечером» донельзя

Танцор и известный творческий деятельно вряд ли сможет побороться с Галкиным. Многие уверены, что Первый канал от безвыходности ищет уже не совсем правильные пути выхода из ситуации.

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