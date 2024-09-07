С 7 сентября вводятся штрафы для нетрезвых водителей до 150 тыс. леев 

В Молдове с 7 сентября 2024 года вступили в силу новые законодательные поправки к Положению о порядке проведения тестирования на алкоголь и медицинского освидетельствования для установления состояния опьянения и его характера, Уголовному кодексу и Кодексу о правонарушениях.
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