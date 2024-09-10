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Новости Омска

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Омских водителей будут штрафовать до 80 тысяч за брошенные у мусорных

Омских водителей будут штрафовать до 80 тысяч за брошенные у мусорных контейнеров машины. Сейчас по аналогичной схеме наказывают владельцев, оставивших авто на газонах и детских площадках.

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