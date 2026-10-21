© Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOMУченые Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ затормозить гибель нейронов при болезни Альцгеймера, не удаляя главный «виновник» — токсичный белок тау.
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