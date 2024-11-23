Петербуржец застрелил напавшего на него с ножом незнакомца после охоты в лесу у СНТ «Октябрьское» на берегу Назии в Ленобласти.
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Петербуржец застрелил напавшего на него с ножом незнакомца после охоты в лесу у СНТ «Октябрьское» на берегу Назии в Ленобласти.