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Экс-посол Украины в США: Илон Маск готовит нам «черный сценарий». Шансы – 80%

Экс-посол Украины в США: Илон Маск готовит нам «черный сценарий». Шансы – 80%

Украина для новой администрации США во главе с Дональдом Трампом будет разменной монетой. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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