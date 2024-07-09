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Регион 29

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В Архангельске ожидается пасмурная и теплая погода

Согласно прогнозу сервиса Яндекс Погода, сегодня в столице Поморья потеплеет до +16,+22 градусовСогласно прогнозу сервиса Яндекс Погода, сегодня в столице Поморья потеплеет до +16,+22 градусовСиноптики обещают ветер западных направлений — от 2 до 5 метров в секунду.

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