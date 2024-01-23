Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

832 подписчика

В течение года в Уссурийске отремонтируют 25 дворов

В течение года в Уссурийске отремонтируют 25 дворов

В 2024 году в Уссурийске отремонтируют еще 25 дворов. В этом году на благоустройство придомовых территорий направят 176 млн рублей, основная часть из них — средства вышестоящих бюджетов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх