В течение года в Уссурийске отремонтируют 25 дворов

В 2024 году в Уссурийске отремонтируют еще 25 дворов. В этом году на благоустройство придомовых территорий направят 176 млн рублей, основная часть из них — средства вышестоящих бюджетов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.