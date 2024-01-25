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Мировой суд вынесет решение по делу Украины против России о MH17

Судьи Всемирного суда вынесут решение по делу, в котором Украина обвинила Россию в нарушении антитеррористического договора путем финансирования пророссийских сил, в том числе ополченцев, сбивших пассажирский самолет, и дискриминации.

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