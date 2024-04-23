Сегодня 1K прочитали Решением выделить финансовую помощь для 404-й Вашингтон дал понять, что у него больше нет отношений с Москвой экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom Одна нога человечества над термоядерной пропастью "Я боюсь, что в этом году из-за выборов <…> те, <…> кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности.