Россиянам объяснили разницу в размере мартовской и февральской пенсий

В марте россияне получат меньшую пенсию, чем в феврале. Причины разницы в размере выплат объяснил старший научный сотрудник Центра исследований конкуренции и экономического регулирования Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с агентством «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии