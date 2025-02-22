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Россиянам объяснили разницу в размере мартовской и февральской пенсий

Россиянам объяснили разницу в размере мартовской и февральской пенсий

В марте россияне получат меньшую пенсию, чем в феврале. Причины разницы в размере выплат объяснил старший научный сотрудник Центра исследований конкуренции и экономического регулирования Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с агентством «Прайм».

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