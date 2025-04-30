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Хинштейн сообщил о сотнях погибших в Курской области с начала вторжения ВСУ

Хинштейн сообщил о сотнях погибших в Курской области с начала вторжения ВСУ

КУРСК, 30 апреля, ФедералПресс. С момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области, начавшегося в августе минувшего года, погибло более 280 мирных жителей, еще около 430 были госпитализированы.

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