Дани Алвес: «Месси не получает удовольствия в «ПСЖ». Там Лео не на своем месте. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

Дани Алвес поделился мнением о Лионеле Месси в «ПСЖ». «Мне кажется, он не получает удовольствия в «ПСЖ».

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