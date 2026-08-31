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Новости Омска

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Из-за стремительного похолодания отопление в Омске могут включить раньше

Из-за стремительного похолодания отопление в Омске могут включить раньше. Но не везде. Губернатор Хоценко заявил, что поставил задачу мэру Омска, министру энергетики и главам районов «мониторить прогноз» погоды и в случае резкого похолодания оперативно подключить отопление в детсадах, школах, больницах.

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