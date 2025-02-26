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Якутия расширяет материнский капитал: 433 тыс. рублей для многодетных семей

Якутия расширяет материнский капитал: 433 тыс. рублей для многодетных семей

Республика Саха (Якутия) расширяет программу материнского капитала "Семья". С 2025 года при рождении четвертого и последующих детей семьи получат поддержку в размере 433 тыс.

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