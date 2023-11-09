Девушка из Эдинбурга каждый день ела по 10 морковок, и вот что с ней произошло

Дена Рендалл живет в Эдинбурге. С самого детства девушка любит морковь. Еще будучи школьницей, она съедала по одной-две штуки в день, причем овощ мог быть просто перекусом или же заменять ей привычную шоколадку.
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