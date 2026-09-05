«Металлург» из Липецка уступил «Шумбрату» в матче Второй лиги

Единственный гол на 23-й минуте забил игрок «Шумбрата» Кирилл Карпов, мяч влетел в ворота после рикошета от защитника.
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