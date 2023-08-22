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Как говорить с ребенком о бездомных людях и почему это важно

Как говорить с ребенком о бездомных людях и почему это важно

Бездомные – это люди, которые потеряли свой дом и место жительства. Они зачастую вынуждены спать на улицах, в парках, под мостами или в других неподходящих условиях.

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