Экс-защитник "Динамо" Гранат заявил, что клуб может конкурировать с лидерами РПЛ

Бывший защитник "Динамо" и национальной команды России Владимир Гранат заявил, что московский клуб может составить конкуренцию "Краснодару" и петербургскому "Зениту" в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
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