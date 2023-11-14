Стало известно о возможной эмиграции Галкина* и Пугачевой в США

Уставшая от постоянных переездов Примадонна больше не скрывает своих чувств. Недавно артистка попала в еще одну ловушку и опубликовала эмоциональный ответ, видимо, окончательно потеряв надежду на возвращение в Россию.
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