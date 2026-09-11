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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «ПСЖ» выпал из топ-5, «Реал» – 7-й

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги Лиги чемпионов . Главным претендентом на титул остается « Арсенал ».

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