Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Виктор Окунев
    Мне очень нравятся такие рассказы. Спасибо.Об одном неудачнике
  • elm66 znd
    Спасибо.👍👍😀😀Весёлые картинки
  • Стефан Роу
    А еще, помойки неоценимый источник старой древесины для реставрационных работ (именно, как в расказе, когда внукам ли...Помоечник

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