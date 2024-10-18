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От любви до ненависти, или Линчевание

От любви до ненависти, или Линчевание

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН От любви до ненависти, или Линчевание (хоть и опосредованное, но очень публичное) - наше всё! Который день в сети наблюдаю за тем, как организованно травят Шамана, то бишь Ярослава Дронова.

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Комментарии
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Людмила Редько
Ксюнька к Ярославу неровно дышит, но увы! Наслаждайся, Ксюша, своим Богомоловым - он красавчик редкий
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6 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Собчачка редкая тварь.Она за просто так и жопу свою не подствит.100% получила заказ из-за бугра топить Шамана,потому что песня                   &quot;Я Русский&quot;стала гимном всей молодёжи в России.Америку и Запад от этой песне в исполнение Шамана просто трясёт.У них сразу возникает ассоциация Русские Идут.Вот и подключили предательницу Собчак на эту провокацию,которую она отрабатывает с усердием и рвением,тем самым доказывая  говоря я ваша,буржуинская.
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3 час.
Поля Русс
ШАМАН-СИЛА, А ЭТИ ПОЮЩИЕ ПЕРЬЯ УЖЕ ДОСТАЛИ...НО  ВСЕ РАВНО ЛЕЗУТ НА СЦЕНУ...ЯРОСЛАВУ НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА БЛЕЮЩИХ ЗАВИСТНИКОВ...СОБАКИ ЛАЮТ, А КАРАВАН ИДЕТ...
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3 час.

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