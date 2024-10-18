От любви до ненависти, или Линчевание

СТ

Сергей Татаринцев

Собчачка редкая тварь.Она за просто так и жопу свою не подствит.100% получила заказ из-за бугра топить Шамана,потому что песня "Я Русский"стала гимном всей молодёжи в России.Америку и Запад от этой песне в исполнение Шамана просто трясёт.У них сразу возникает ассоциация Русские Идут.Вот и подключили предательницу Собчак на эту провокацию,которую она отрабатывает с усердием и рвением,тем самым доказывая говоря я ваша,буржуинская.